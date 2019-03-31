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AK Partili başkan adayları, milletvekilleri oylarını kullandı

Konya’da AK Parti belediye başkan adayları ve milletvekilleri oylarını kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 15:48
AK Partili başkan adayları, milletvekilleri oylarını kullandı

Konya’da AK Parti belediye başkan adayları ve milletvekilleri oylarını kullandı.


AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay Meram Niyaz Usta İlkokulunda, Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhur İttifakı AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulunda, Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Selçuk İlkokulunda, AK Parti Konya Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sorgun ise Muhittin Güzelkılınç İmam Hatip Ortaokulunda 31 Mart mahalli idareler seçimleri için oylarını kullandı.


Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız, Meram belediye başkan adayımız ile beraber bizler bugün milletimizin iradesinin sandıklara yansıyacağı okullardan birindeydik. Oylarımızı kullandık. Rabbim hayırlı etsin. İnşallah vatanımıza, milletimize ve bütün mazlumlara hayırlı olsun şimdiden” şeklinde konuştu.


AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da seçimlerin Konya’ya, Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ettiklerini söyledi.


AK Partililer ayrıca, oylarını kullandıktan sonra okullardaki diğer sandıkları da ziyaret ederek, görevlilere kolaylıklar diledi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:48
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