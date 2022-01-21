AK Partili Ayşe Keşir’den Meral Akşener'e ‘Öcalan’ tepkisi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını iddia eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Ayşe Keşir, “Bu bühtan siyasetidir” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılacağı iddialarına sert tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Teröristlerle sarmaş dolaş fotoğrafları ortada olan HDP'nin ittifak ortağı [email protected]_aksener, terör inlerini İHA'yla SİHA'yla dağıtan, sınır ötesi güvenliği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'a "Terörist başını serbest bırakacak" iftirasını atıyor. Bu bühtan siyasetidir” ifadelerine yer verdi.