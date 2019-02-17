AK Partili Aydın, 'CHP-HDP' açıklaması: Vatandaşlarımız gereken cevabı 31 Mart'ta verecek

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Çankaya ilçe teşkilatı ile biraraya gelerek seçim standını ziyaret etti. Aydın burada Yeniakit.com.tr'ye 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, seçmenlerin CHP ve HDP arasındaki ilişkiye, 31 Mart günü gereken cevabı vereceklerini vurgularken; "Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor. Tabii ki çok önemli bir seçime gidiyoruz. İnşallah bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın da teveccühü ile başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Kimlerin kimler ile ittifak yaptığı belli. Vatandaşımız herşeyin bilincinde. Onlar herşeyi görüyorlar. Vatandaşımızın feraseti ile 31 Mart'ta gerekli yerlere gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.