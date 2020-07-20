AK Partili Aydemir: Atatürk hayatta olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim hoşgeldiniz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Merhabalar Mehme Bey, biliyorsunuz Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. Tebrik ediyorum takımımızı. Başakşehir de şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Baştan sona bunu hak etmiş bir takımdır.

Mehmet Özmen: Avrupa'da bir gazeteci "Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecektir." dedi. Kendine Atatürkçü diyen ilahiyatçılar, Ayasafya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili olarak, "Ayasofya’nın evrensel değerler yok sayılarak camiye dönüştürülmesi, sözlük anlamı 'Barış' olan İslam’ın uzlaşma ve adalet mesajlarına darbe vurur nitelikte bir tercihtir” diyorlar bunun için neler söylersiniz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Herkes beni affetsin haltetmişler, biri içerden biri dışardan saldırıyor. Biz Ayasofya'yı yeniden kendi haline dönüştürdük. Orası bir ibadethane, Alman bir rahip bile Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olmadığını açıkladı.

Bunlara ilahiyatçı demek de din öğreten insanlara bir saygısızlıktır. İlahiyat bitirmiş herkesi dindarları temsil eder diyemeyiz. Bunu yaparsak diğerlerine haksizlık yapmış oluruz. Bunlar dini hassasiyeti yüksek insanlarsa bundan mutlu olmaları gerekir.

Ayasofya tüm dünyanın kültürel bir değeridir. Ayasofya Hristiyanlara açıktır. İstedikleri kadar gelip görebilirler.

İçerdeki ilahiyatçı etiketi almış bu insanlara haltetmiş diyorum. Bu insanlar siyaseten bu açıklamaları yapıyorlar. Bu açıklama İslam camiasını hüzne boğmuştur. Bu insanları şiddetle kınıyorum. Bunlar ilahiyatçı değil. Atatürk hayatta olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederdi. CHP ve onun gibi düşünenler Atatürk'ün ismini istismar ediyor.

Mehmet Özmen: HDP'li vekillerin kadınlara yönelik şiddet ve tecavüz haberleri gündeme oturdu. Bu konuda neler söylersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: İşte şimdi son aşikar olan iş açığa çıkmış, kapatılan nedir. Parti içinde de bu biliniyormuş. Oysa bu HDP'liler kadıncağız için ne gerekiyorsa onu yapardı samimi olsaydı. Bir vakıftaki çirkin bir olayı tüm Müslümanlara yıktılar. Bunlara ilahi tokattır yaşanan bu şiddet ve tecavüz olayları, bunlara dikkat edin bunlar bir gürültü çıkarıyorsa bilinki yedikleri bir nane var ortada, bunların kadın noktasındaki nutukları da Atatürk hakkında söyledikleri ne varsa bir yalandan ibarettir.

Çok net bir şey söyledik, eskiden beri, biz muhafazakar bir partiyiz ama toplum içindeki herkesin haklarını koruruz. Oysa bunlar öteki diye bir kavramı zihinlerine yerleştirmişler. Bunlar yerel yönetimlerde bizim için öteki yok. diyerek oy toplayıp çok sayıda insanı işsiz bıraktılar. Bunlara kimse inanmasın, işte kadın mevzu ortadadır.

Tuma Çelik Süryani bir arkadaş, Süryani inancına tabi olanlar da buna son derece tepkililer. Bizi istismar edip kullanıyorlar diye dert yakıyorlar. Süryaniler bu adamla bir irtibatları olmadığını açıkladılar. Burada çok net bir tavır aldılar. Tuma Çelik, PKK dağ kadrolarına kaçar mı kaçmaz mı bilmiyorum. Güvenlik güçlerimiz buna dikkat edecektir.

Diyarbakır anaları bir yıldır feryad ediyor. Bu kadınlara sahip çıkmadılar. Buna ilişkin CHP yönetiminden çıt çıkmıyor. LGBT'ye sahip çıkanlar bu kadınlara sahip çıktılar mı? Öbür Muş milletvekilinin eşine uyguladığı şiddeti bile kınamadılar. Bunlarda samimiyet yok.