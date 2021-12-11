AK Partili Akbaşoğlu'ndan çok sert 'bylock' tepkisi! 'İspat etmeyen; namerttir, şerefsizdir'
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarda Bylock kullanan milletvekilleri var." sözlerine, "Bunu ispat etmeyen; namerttir, şerefsizdir." ifadeleri ile tepki gösterdi.
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarda Bylock kullanan milletvekilleri var." sözlerini gündeme getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Özel'in gündeme getirdiği iddiaya sert ifadelerle tepki gösterdi.
'İspat etmeyen; namerttir, şerefsizdir'
Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "ispatla" çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"CHP Grup Başkanvekili, AK Parti sıralarını göstererek, 'aralarından Bylock kullanan var' dedi. 'FETÖ ile terörle irtibatı olan AK Partililer var' dedi. Genel Başkanları da aynı iddiayı öne sürdü. Bunu ispat etmeyen; namerttir, şerefsizdir."