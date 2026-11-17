İran'da patlama sesleri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nda patlama meydana geldiği belirtildi.
Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
Patlamanın ardından adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı.
Tasnim Haber Ajansı ise sahadan gelen doğrulanmamış bilgilere dayandırdığı haberinde, Keşm Adası çevresindeki bazı noktalara birkaç füzenin isabet etmiş olabileceğini duyurdu.
Olayın nedeni ve muhtemel sonuçlarına ilişkin İranlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ada çevresine düştüğü öne sürülen mühimmatların türü de henüz netlik kazanmadı.