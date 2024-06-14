AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Murat Emir'e 9. Yargı Paketi dersi!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. CHP'li Emir'in gündeminde TBMM'de görüşülecek 9. Yargı Paketi vardı.

Murat Emir gazetecilere açıklamasında, "AKP söz verdi. Etki ajanlığı ve 6284 9. Yargı Paketi'nden çıkartılacak." dedi.

CHP'nin işi gücü yalan!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'nde "Etki ajanlığı" ve "6284" konularının zaten olmadığını söyledi.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün basına yansıyan bir takım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmaya ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır, çalışma taslağında. 6284 sayılı kanun ile ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum hakikaten üzüntü verici bir durumdur."

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