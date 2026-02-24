  • İSTANBUL
Gündem AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!"
Gündem

AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, kamuoyunda tartışmalara neden olan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ve okullardaki ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere adeta ateş püskürdü. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım, bu tür çıkışların Türkiye’yi 80’li ve 90’lı yılların karanlık tartışma ortamına çekme gayreti olduğunu belirterek "Buradan size ekmek çıkmaz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye yönelik, "Bu, aslında, temelde laiklik kılıfı altında bir millet ve din düşmanlığıdır. Laiklik kılıfı altında Türkiye'yi 1980'li, 1990'lı yıllardaki tartışmaya geri çekmek istemektedirler. Buradan size ekmek çıkmaz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu topraklarda herkesin ramazanı benimsediğini ve saygı duyduğunu, bu davranışın uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat'ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yayımladığı ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgesine ve okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenmesine bazı kesimlerce tepki gösterilmesini eleştiren Yıldırım, "İnsanlarımızı ramazan ayı içinde kutuplaştırmaya çalışmalarını, kendine aydın diyen sınıfa yakıştırmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinen Yıldırım, etkinliklere ilişkin, "Bakanlık Anayasa'ya uygun bir şekilde okullarda gönüllülük esasına dayalı ramazan etkinliği yapıyor. Ramazan bu toprakların. Buna karşı çıkan dillere baktığınızda bu topraklara ait olmadıklarını görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"O bildiriye baktığınızda sanki Türkiye'den yayımlanmamış da Tel Aviv'den yayımlanmış gibi geliyor. Bu arkadaşlarımızı her şeyden önce milletin kendisiyle, milletin değerleriyle barışmaya, onları kabullenmeye, bu topraklara ait olan inançlara saygılı olmaya davet ediyorum. Bu, aslında, temelde laiklik kılıfı altında bir millet ve din düşmanlığıdır. Laiklik kılıfı altında Türkiye'yi 1980'li, 1990'lı yıllardaki tartışmaya geri çekmek istemektedirler. Buradan size ekmek çıkmaz."

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis Sevdalısı

tutuklama istiyoruz. tepkiniz lafta kalmasın Sn. milletvekilim. Milletin sizden ricası budur.

Yaşlı Dinazorlar

Karanlık zihinli insanlar a( Aydın) demeyi bırakın yeter artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
