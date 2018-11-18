0553 313 94 23

AK Partili aday: İlk hedefimiz...

AK Parti Şahinbey Belediye başkan aday adayı Muhittin Bay, "Bizim ilk hedefimiz, partimizin bizi adaylığa layık görmesidir. Partimiz bizi layık görür aday olursak milletimiz ve Şahinbey ilçemiz için ne gerekiyorsa en iyisini yapacağız." diye konuştu.

18 Kasım 2018 Pazar 18:16
AK Partili aday: İlk hedefimiz...

AK Parti Şahinbey Belediye başkan aday adayı Muhittin Bay temayül yoklamasında konuştu. Bay, Makam mevkiye değil, millet için hizmete aday olduklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep Teşkilatı 2019 Yerel Seçimleri için temayül yoklamasını yaptı. Temayül yoklamasında konuşan AK Parti Şahinbey Belediye Başkan Aday adayı Muhittin Bay, millete hizmet yapmak için göreve talip olduğunu söyledi.

Temayül yoklaması AK Parti'nin ve Liderin, tabanın görüşlerine önem verdiğinin en güzel göstergesi olduğunun altını çizen Bay, "09 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz başvuru ile AK Partimizin Şahinbey ilçesindeki aday adaylarından bir tanesi olduk. Bu tarihten sonra Şahinbeyimizin bütün köylerini, mahallelerini gezdik, halkımızla ve partililerimizle buluştuk. Büyük bir teveccühle karşılaştık, sevildik, sayıldık, alkışlandık. Halkımız kardeşini, evladını bağrına bastı önemli olan bu sevgi, saygı ve destektir. Bizim bakış açımızda adaylık ve başkanlık hizmet makamıdır. Biz hizmete talibiz. İçerisinde büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek ve ait olmaktan her zaman gurur duyduğumuz milletimizin refahına bir damla katkı sunacak olmamız bizim için büyük bir şereftir, adaylığımızdaki amacımız bu şerefe ulaşabilmektir. Bu anlayışla bizim ilk hedefimiz, partimizin bizi adaylığa layık görmesidir. Partimiz bizi layık görür aday olursak milletimiz ve Şahinbey ilçemiz için ne gerekiyorsa en iyisini yapacağız. Partimiz bize adaylık vermezse adayımızın arkasında en güçlü duran biz olacağız. Çünkü biz makama değil millete hizmete adayız, partimizin yetkili organları hangi görevi işaret ederse biz orada tüm gücümüzle çalışıyor olacağız. Tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:16
  1. AK Parti Şahinbey Belediye başkan aday adayı Muhittin Bay
  2. AK Parti
  3. AK Parti Gaziantep teşkilatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komutanlığın önünde driftin bedeli ağır oldu!
    1. Komutanlığın önünde driftin bedeli..
    2. WhatsApp mesajlarında radikal..
    3. Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması..
    4. BBP lideri Destici'den kayyum..
    5. TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan..
    6. AK Partili aday: İlk hedefimiz...
    7. Ahır çöktü, hayvanlar telef oldu! Köy..
    8. Kıskançlığın fazlası zarar mı?
    9. Kalbinizi gripten koruyun
    10. Çelikler en iyi nasıl parlatılır?
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert..
    12. ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama!..
    13. Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve Milli..
    14. Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?
    15. TBMM Başkanı Yıldırım'dan valilik..
    16. Bebek bıngıldağı ile ilgili merak..
    17. FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı!
    18. A vitamini eksikliği saç dökülmesini..
    19. Bakan Selçuk'tan duygulandıran..
    20. Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı