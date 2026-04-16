  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem AK Partili Açıkkapı: Saldırı tüm yönleriyle incelenecek!
Gündem

AK Partili Açıkkapı: Saldırı tüm yönleriyle incelenecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Partili Açıkkapı: Saldırı tüm yönleriyle incelenecek!

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş'taki saldırının tüm yönleriyle inceleneceğini, sebep ve sonuçların ele alınacağını dile getirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yapılan saldırılara ilişkin, "Bu konuda toplumsal değerlerimizi önceleyen değer yargılarımızı yerle bir eden yaklaşım içerisinde olanların ne Yusuf Tekin'e ne bize ahlak dersi vermelerini asla kabul edemeyiz. Bu konuda Sayın Yusuf Tekin'e yönelik linç kampanyası kabul edilemez." dedi.

“BU KONUNUN ÜZERİNDE TİTİZLİKLE DURULMASI GEREKİR”

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Şanlıurfa'da da okulda silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Açıkkapı, bu konunun üzerinde titizlikle durulması gerektiğini belirtti. Eğitim yuvaları olan okulların hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Açıkkapı, Kahramanmaraş'taki saldırının tüm yönleriyle inceleneceğini, sebep ve sonuçların ele alınacağını dile getirdi.

“KONTROLSÜZ MEDYA İÇERİKLERİ VAKALARIN ARTMASINA NEDEN OLDU”

"Nerede hata ve yanlışlar yaptık?" sorusuna yanıt bulunmasını isteyen Açıkkapı, kontrolsüz medya içeriklerinin, şiddeti normalleştiren televizyon dizilerinin benzer vakaların artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

“MECLİS GELECEK HAFTA OKULLARDAKİ SALDIRILARI GÖRÜŞECEK”

Gereken her adımı atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Açıkkapı, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta okullardaki saldırıların görüşüleceğini ve tüm siyasi partilerin bu konuyla ilgili komisyon kurulması konusunda mutabakata vardığını söyledi. Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmelidir. Bu konu AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin veya İYİ Partinin, DEM Parti'nin, Yeni Yol Partisinin, mevcut siyasi partilerin tamamını ilgilendiren konudur. Okullardaki olaylar üzerinden kolaycılığa kaçıp Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e yönelik gayriahlaki yaklaşımları reddediyoruz. Bu konuda toplumsal değerlerimizi önceleyen değer yargılarımızı yerle bir eden yaklaşım içerisinde olanların ne Yusuf Tekin'e ne bize ahlak dersi vermelerini asla kabul edemeyiz. Bu konuda Sayın Yusuf Tekin'e yönelik linç kampanyası kabul edilemez."

“ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÖNGÖREN TEKLİF ÖNERGELERLE ÖTELENMEYE ÇALIŞILIYOR”

AK Parti'li Açıkkapı, çocukların "konuşmasın" denilerek teknolojik çöplüğe atıldığını kaydetti. Çocukların ruh dünyasının, psikolojisinin altüst edildiğini belirten Açıkkapı, öğretmenlerin çocukları korumak için canlarından vazgeçtiğini belirtti. Açıkkapı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifinin önergelerle ötelenmeye çalışıldığını söyledi.

Okul saldırısı sonrası Bakanlık'tan flaş hamle! Vahşetin izleri siliniyor
Okul saldırısı sonrası Bakanlık’tan flaş hamle! Vahşetin izleri siliniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23