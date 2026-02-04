AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!

Abdulkadir Özel, sosyal medya hesabından Özel’in yalanlarına yönelik yaptığı paylaşımda; “Özgür Özel ‘Tek Yürek Kampanyasında 50 milyar dolar toplandı’ demiş. Her seferinde utanmadan sıkılmadan bile bile daha büyük yalanlar söylüyor. 50 milyar dolar, yaklaşık 2 Trilyon 174 milyar Türk Lirası yapıyor. Kendi grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin bu kampanyada toplanan para hakkında TBMM’deki konuşmaları ve soru önergelerindeki rakamlar bile 115 milyar TL.

Hatta bir adım ileri gidip;

• bu paranın toplanamadığını

• bağışçıların şov yaptığını,

• kamu bankalarının bağış yapmasının yanlış olduğunu (Merkez Bankası/30 milyar TL, Ziraat Bankası/20 milyar TL, VakıfBank/12 milyar TL ve Halkbank/7 milyar TL) söyleyenler de yine CHP’liler!” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL’İN 3 YIL SONRA HATIRLADIĞI DEPREM BÖLGESİNE FİTNE ÇIKARMAK İÇİN GİTTİĞİ AŞİKAR”

AK Partili Abdulkadir Özel şunları söyledi: “Özgür Özel’in 3 yıl sonra hatırladığı deprem bölgesine yalan söylemek, manipülasyon yapmak ve fitne çıkarmak için gittiği aşikar. Ancak halkımız kimlerin gece gündüz canla başla çalıştığını ve konutlar başta olmak üzere tüm bölgeyi ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini çok iyi biliyor ve görüyor. Milletimizin CHP’nin yalanlarına da tiyatrolarına da karnı tok. CHP’nin yalancı ve kötücül diline rağmen, halkımızın emrinde durmadan yorulmadan ve son depremzede kardeşimiz yuvasına ve işyerine kavuşana kadar çalışmaya devam edeceğiz”