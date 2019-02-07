AK Partili 3 belediye başkanı istifa etti Tokat'ta, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen üç belediye başkanı, AK Parti'den istifa etti.

Tokat'ta üç belediye başkanı AK Parti'den istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'den istifalar art arda gelmeye başladı. Seçime Cumhur İttifakı olarak girme kararı alan AK Parti ve MHP ortak aday göstermedikleri bölgelerde sorun yaşıyor. Aday gösterilmemişlerdi Tokat'ta aday belirleme süreçlerinde ortaya çıkan krizin ardından üç belediye başkanı AK Parti'den istifa etti. Tokat'ta tekrar aday gösterilmeyen AK Parti'li belediye başkanlarından, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve merkeze bağlı Emirseyit Belde Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl, partilerinden istifa ederek AK Parti ile yollarını ayırdı.

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