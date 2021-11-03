AK Parti'den Z kuşağı anketi! Hayatta ne için mücadele etmeye değer?

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Seçim için anket şirketleri sürekli kamuoyu araştırmaları yaparken siyasi partiler de seçmenin nabzını ölçmek için kendi araştırmalarını yaptırıyor.

Tüm partiler için seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağına yönelik ilgi sürerken AK Parti de gençlerin fikirlerini öğrenmek için harekete geçti.

Son olarak AK Parti, Z kuşağına yönelik yeni bir anket yaptırdı.

"Hayatta ne için mücadele etmeye değer?”

Anket kapsamında “Hayatta ne için mücadele etmeye değer?” sorusuna gençler cevap verdi. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, gençlerin yüzde 70’i “Vatan, millet, bayrak ve din için mücadele ederim” yanıtını verdi.

Kariyerim diyenler yüzde 10

“Kariyerim, geleceğim için mücadele ederim” diyenlerin oranı ise yüzde 10’da kaldı.

AK Parti’ye oy veririm diyenler yüzde 40

AK Parti’nin anketinde seçimlerde “AK Parti’ye oy veririm” diyen gençlerin oranı ise yüzde 40 olarak karşılık buldu.