AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Haydut devlet gibi...

AK Parti MKYK'sı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"İşgalci Yunanistan'a söylenmeyen sözler Osmanlı'ya ve tarihimize söylendi"

İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a söylenmeyen sözler Osmanlı'ya ve tarihimize söylenmiştir. Bu ciddi bir şuursuzluktur. Atatürk'ün söylediği sözler bağlamından koparıldı. Devlet geleneğimiz kökleri açısından bu yanlış bir yaklaşımdır. Bu kavga siyasi kriz çıkarmak için çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti de bizimdir Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Ancak halen Türkiye'de kimlik kavgası üretmek isteyenler var. Kimlik krizine karşı duyarlılığımızı koruyalım.

"ABD'nin teröristlere taziyede bulunması bu ilkesizliğin başında geliyor"

Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ilkesizliğiyle de mücadele ediyoruz. ABD'nin teröristlere taziyede bulunması bu ilkesizliğin başında geliyor. Suriye'deki YPG'nin PKK'nın kendisi olduğunu artık herkes biliyor. Müttefiklerimiz DEAŞ ile mücadele adı altında teröristlere taziye mesajı iletmesini şiddetli bir şekilde kınıyoruz.

"Miçotakis hükümeti haydut devleti gibi davranıyor"

Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahrikleri takip ediyoruz. Son olarak bir Ro-Ro gemisine ateş açmaları haydutluktur. Burası çıkmaz sokaktır. Buradan Yunanistan'ın lehine bir şey çıkmayacaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türkiye yeterli kapasiteye sahiptir. Bu sorunların çözüm yeri masadır. Miçotakis hükümeti haydut devleti gibi davranıyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'ne gidecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-22 Eylül'de BM Zirvesi'ni ziyaret edecek. 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesinin ne kadar önemli olduğunu artık net bir şekilde görülüyor. Şimdi model, dünyayı taşımıyor. Bunun değiştirilmesi gerektiği görüşü artık daha çok gündeme geliyor.

"Yeni yapılan yurtlarla birlikte kapasitemiz 825 bini geçti"

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla herkesin merak ettiği konu yurttlardı. Yeni yapılan yurtlarla birlikte kapasitemiz 825 bini geçti. Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde yerleştirilmesini amaçlıyoruz.