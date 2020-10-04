AK Parti'den Yunanistan'a okkalı mesaj: Hangi gücünle bize kafa tutuyorsun?

Orhangazi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz son 18 yılda Türkiye'de birçok yatırım ve hizmet yapıldığını söyledi.

Bu hizmetlerin kolay yapılmadığını aktaran Demiröz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyi kurarken bir sözü vardı: 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Olmadı da. Vesayet odakları her tarafı sarmıştı. Yargı vesayeti, sermaye vesayeti, basın vesayeti, bürokratik oligarşinin vesayeti, ekonomik vesayet, vesayet, vesayet... Tek tek bunlar aşıldı. Hamdolsun gelinen nokta bugün burası" dedi.

Demiröz, AK Parti iktidarından önce Türkiye'ye gelen IMF yetkililerinin, "İşçiye zam yapmayacaksın, asgari ücreti artırmayacaksın, fındığa para vermeyeceksin, sağlık yardımı yapmayacaksın" gibi yaklaşımlarda bulunduğunu hatırlattı.

Yunanistan ve Fransa'ya tepki

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye'ye karşı olan tutumuna değinen Demiröz, "Bugünlerde bize kafa tutmaya çalışan Yunanistan IMF'ye gitti, Merkel'in dizinin dibine çöküp borç aldı. Yunanistan'ın bugün dış borcu 500 milyar dolara yaklaşmış durumda" diye konuştu.

Zamanında Osmanlı Devleti'nin çevresini saranların bugün yine aynı emellerle Türkiye'nin çevresini sarmaya çalıştıklarını dile getiren Demiröz, "Yunanistan, 50 yılını ipotek altına almıştır haberi yok. Fransa'nın gazına gelip Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Akdeniz'in doğusunda gelmiş, Türkiye ne arıyor? diye. Hangi gücünle bize kafa tutuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Kıbrıs'ta garantörlüğünün olmadığı, Doğu Akdeniz'de sınırı bulunmadığı halde bölgeye gelerek hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahkam kesmeye çalıştığını aktaran Demiröz, "Neden çünkü Avrupa Birliği'nde liderlik savaşı var. Almanya ile Fransa birbirlerini sevmezler. Fransa'da seçimler yaklaştı. İngiltere AB'den ayrıldı" dedi.

Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği içinde liderlik yarışında olduğunu vurgulayan Demiröz şöyle devam etti:

"60 yıla yakın Avrupa Birliği bizi kapının önünde bekletiyor. Neden almıyorsun? Türkiye'nin ekonomisi Yunanistan'dan daha mı geri? Kıbrıs Rum Kesimi'nden daha mı geri? Sana üye olan en az 15 ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomimiz var ama almazlar. Niye? Kültürümüz farklı, inancımız farklı"

İzin vermeyiz

Türkiye'de hem yatırımların sürdüğünü hem de ekonominin ayakta olduğunu belirten Demiröz, herkesin yıpratmak istediği Türkiye ekonomisinin bugün dünyada koronavirüs pandemisinden en az zarar gören 3'üncü ülke olduğunu ifade etti.

Ülke ekonomisinin yılı pozitif kapatacağını anlatan Vedat Demiröz, "Osmanlı'yı parçalayıp tam 71 devlet çıkardılar ancak Türkiye'yi bölemeyecekler İster PKK'sı gelsin ister YPG'si gelsin. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok ama bu ülkeden de bir karış toprağı kimseye vermeyiz. Kimse bunun için çalışmasın, uğraşmasın" ifadelerini kullandı.