AK Parti'den Yunanistan'a açık uyarı: Bunu yapmak akılsızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde Meis Adası'na asker çıkartmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, Yunanistan’ın Meis Adası'nı silahlandırma girişiminin yeni bir korsanlık örneği olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenlediğini belirten Çelik, "Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın provokatif adımlarının ağır başarısızlıklarla sonuçlanacağını kaydeden Çelik, "Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir" dedi.