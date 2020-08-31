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Gündem AK Parti'den Yunanistan'a açık uyarı: Bunu yapmak akılsızlıktır
Gündem

AK Parti'den Yunanistan'a açık uyarı: Bunu yapmak akılsızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. Yunanistan’ın Meis Adası'nı silahlandırma girişiminin yeni bir korsanlık örneği olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:14:00 - 2020-08-31 12:02:03
AK Parti'den Yunanistan'a açık uyarı: Bunu yapmak akılsızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde Meis Adası'na asker çıkartmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, Yunanistan’ın Meis Adası'nı silahlandırma girişiminin yeni bir korsanlık örneği olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenlediğini belirten Çelik, "Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın provokatif adımlarının ağır başarısızlıklarla sonuçlanacağını kaydeden Çelik, "Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir" dedi.

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Yorumlar

kuntakinte

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abdrhman

herhalde yunan gavuru adalarımızı geriye verecek bu gidişle
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