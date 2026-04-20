AK Parti'den yetim çocuklarla anlamlı etkinlik

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Yetim Vakfı işbirliğinde "Dünya Yetimler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 300 çocuk Hz. Muhammed'in hayatını anlatan filmi Küçükçekmece'deki sinema salonunda izledi.

Etkinlik kapsamında, ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna getirilen çocuklara patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

İzletilen "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmine verilen arada Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık tarafından dualar edildi.

Yetim Vakfı Küçükçekmece Şube Başkanı Yusuf Emre Tanış, burada yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in doğum günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin yetim veya öksüzün olduğunu dile getiren Tanış, "Halihazırda 1100'ü Küçükçekmece civarında yaşıyor. Biz, bugün çalışmayı burada yaptık, 300’e yakın çocuğu bir araya getirdik. Sinema etkinliği yapıldı. İkramlarda bulunuldu. Bir nebze sosyalleşme oldu." diye konuştu.

Vakfın çocukların kişisel gelişim ve eğitim süreçlerinde destek olduğunu anlatan Tanış, rehberlik hizmeti ve akademik destek verilen çocukların yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesine çalıştıklarını dile getirdi.

Tanış, devletin şefkatli elinin çocukların yanında olduğunu kaydederek, "Sinema etkinliğini ayda iki kez yapmayı planlıyoruz. Milli sarayları gezdirmeyi, Boğaz turu ve türbe ziyaretleri düzenlemeyi düşünüyoruz.

Kütüphanelerde etkinlikler yapacağız. Bu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.