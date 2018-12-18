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AK Parti'den yerel seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2018 Salı 11:39
AK Parti'den yerel seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

Fırat'ın doğusuna harekat

Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. Bölgenin istikrarlı tek ülkesi Türkiye'dir. Sayın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bu konularda görüşler bildirildi. ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın. Bölge halkına zulmeden bu terör örgütünün tasfiye edilmezi lazım. ABD bu işi nasıl çözeceğini biliyor. Menbiç özelinde de söz verildiği gibi bütünü PYD'den temizlenmelidir. Beklentimiz Kuzey Suriye'den PYD'nin çekilmesi. PKK terör örgütüdür siyasi organizasyon değil.

FBI'ın FETÖ soruşturması

Elimizdeki kartların ne olduğunu ABD'liler çok iyi biliyor. Bu arada ABD'lilerin yavaş yavaş bizim noktamıza gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini biliyoruz. Oradan FETÖ'yü deport etmeleri çok zor. Ancak orada durdukça Türkiye-ABD ilişkileri zehirleniyor.Beklentimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almaları. Hem Türkiye işe dost hem Türkiye'nin düşmanıyla dost olunamaz.

Yerelde cumhur ittifakı

Seçim strateji heyeti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aday tespitinde son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehirler üzerinden MHP ile ittifak çalışması yapıldı. Bugün-yarın liderler tekrar görüşür. Çok başarılı sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Erzurum, Denizli, Aydın adaylarının çekildiğini MHP lideri açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir. Ankara'da görkemli bir lansman olacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:39
  1. Erzurum
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. AK Parti
  6. Numan Kurtulmuş
  7. yerel seçim
  8. MHP

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  • HÜSEYİN KESERHÜSEYİN KESER24 dk önce
    ANTALYA,ESKİŞEHİR,HATAY V.B. ŞEHİRLERDE DE İTTİFAK İSTİYORUZ. BU İLLER HAİN ÖRGÜTLERİN ELİNE GEÇMESİN.

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