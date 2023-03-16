AK Parti'den Yeniden Refah ve ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SEL FELAKETİ

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak nitelendi. Son derece öneli bir faciayla karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Büyük can kayıpları oldu. Depremin yaraları sarılırken selle yıkım oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.

"AFETLER SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil. İlk andan itibaren bütün devlet kurumları oralara ulaşmak için gayret gösterdi. Samimiyetle sahada çalışılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eksiklikler var, iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmanın konusu değildir. Antakya'da insanın içi kan ağlıyor. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bazıları yıkılmış.

(Hatay Valisi'nin aday adaylığı) Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır.

"BİRİNCİ MESELEMİZ YAŞANAN FELAKET"

Birinci meselemiz yaşadığımız felaketin sonuçlarının süratle ortadan kaldırılmasıdır. Bakan arkadaşlarımızın her birisi, STK'lar, gönüllüler canhıraş bir çalışmanın içindeler. Başvuruları yeni almaya başladık. Odak noktamız demokratik standartları yüksek bir seçim yapacağız, millet kararını verecek.

Deprem bölgesinden göç etmiş vatandaşların oy kullanabilmesi için YSK ilanını yaptı. Nüfus bilgilerini gittikleri yere alabilirler ve oralarda oy kullanabilirler.

İTTİFAKA YENİ KATILIM OLACAK MI?

Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir pazarlıkta bulunmadı. Şu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, şu böyle olacak falan demeden, koalisyon pazarlıkları yapmadan yapılır. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞME VE "6284" KONUSU

Yeniden Refah Partisi, kendi programı olan bir siyasi partidir. Tüm partilerin görüşlerine saygı duyduğumuz gibi Yeniden Refah'a da saygı duyuyoruz. Bir koalisyon protokolü imzalanmıyor. Seçime dönük bir ittifak yapma peşindeyiz. Bu konuların tartışıldığı zemin ortada yok. Bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti'nin tavrı tarzı farklıdır. Kadınlar için her türlü tedbiri alırız. Aileyi güçlendirmek kadını zayıflatmak değildir. Programımız ve yaptığımız siyasi çalışmalar ortadadır.

ANAP VE DSP İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Ben bu tarafı tercih ediyorum, Türkiye için ben varım diyen herkese kapımız açıktır.

HÜDA PAR ADAYLARI HANGİ LİSTEDE OLACAK?

Bizim vereceğimiz bir karar olmaktan ziyade ittifaka katılacak partinin kararı. Bizim için kendi tercihleri birinci öncelik.

Cumhur İttifakı sorunsuz yolunda ilerledi. Merkez partinin şöyle bir özelliği vardır, fikirleri geniş olarak kabul gördüğü için merkez partisi olurlar. İş birliği yapmak fikirleri benimsemek değildir. Partiler bir seçim iş birliği yapıyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

Bu kararı verecek olan MYK ve Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti, 11 buçuk milyon üyesi olan bir siyasi parti. İstisnasız uygulanmasından yanayız.