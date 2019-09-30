0553 313 94 23

AK Parti'den yeni yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Yargı paketi reformuyla ilgili hazırlanan belgenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
AK Parti'den yeni yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Marmara'da, Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Çünkü bu yöntemle avcılık, büyümemiş balıkların avlanmasını sağlıyor, hem de balık varlığını tehdit ediyor.

Yargı strateji paketinin ilk belgesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

İnternette bazı sitelerin yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Artık sitenin tamamı değil, o içeriğe kısıtlama getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini de cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz, bu süre içinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme getiriyoruz.

Bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar sınava girecek. En az 70 puan aldıktan sonra hakim, savcı, noter gibi meslekleri yapabilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

YORUM YAZ

  • Ömer Ömer 1 sa önce
    Nasıl bir yargı paketi bilmiyorum ama burdan söylüyorum adalet mekanizması çökmek üzere ben hukuktan anlamam neticeye bakarım bir vatandaş olarak . Onlarca hersızlık yapıp hala ceza slmoyorsa hapisi otel gibi görürse yok infaz kamunu yok indirim diye azılı katillet aramızda dokaşırsa daha adam trilyonluk soygun yapmış serbest nasıl bir adalet Ak partili olarak bunların düzeltilmesini istiyorum suçlu cezasını çekmeli idam gelmeli kur anı Kerim’in Allahu Teala’nın kesin emri ne güzel kısasta hayat vardır işte adalet
  • MikiforovMikiforov2 sa önce
    Suresiz nafaka ne oldu ?! istanbul sozlesmesinden 6284 den donmeyecek misiniz ... Vatandasa ragmen yanlış politikalarda ısrar etmekten ne zaman vazgececeksiniz
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu2 sa önce
    Yargı paketi dediğiniz Arsızı, edepsizi, katili, sapığı dışarı salmak olmasın sakın. Çünkü son zamanlarda Ak Parti milleti zıvanadan çıkaracak kararlar almaya başladı.
  • Ya mulakatYa mulakat2 sa önce
    Ya mülakat olmayacak mı..yoksa kurduğunuz çark nasıl dönecek mülakatla yediğiniz kül haklarını nasıl ödeyeceksiniz. Bu hakkı gündeme getirmeyen basın kül halkından muaf mi..topunuzu allaha havale ediyorum.Dunya ve ahirette huzur görmeyesiniz...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Koltuğa oturunca işler değişti! AK Parti'nin yaptıklarını bakın nasıl anlatıyor
  1. Koltuğa oturunca işler değişti! AK..
  2. Ünlü jeologdan dikkat çeken çıkış:..
  3. Asgari ücret alanlar dikkat! Maaşlar..
  4. Süper Lig ekibinin ismi değişti!
  5. DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek..
  6. Afganistan'daki hava saldırısında..
  7. Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler:..
  8. Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve..
  9. Ekipler iki duvar arasına sıkışan inek..
  10. Hakkari Valiliği duyurdu! Yaklaşık 3..
  11. Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza..
  12. Rusya'dan Baltık Denizi'nde dev..
  13. 9 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada..
  14. Milli Güvenlik Kurulu toplandı
  15. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den..
  16. Valilik açıkladı! İşte İstanbul'daki..
  17. Katar'a tepki: Üzüntü verici
  18. Asgari ücrette vergiler kalkacak mı..
  19. CHP'den şehidin adına şerh!
  20. Trump’tan olay çıkaracak hamle!..
  21. Rus komutan açıkladı: Teslim almaya..
  22. NASA'dan Türkiye paylaşımı
  23. Cübbeli, Karamollaoğlu'nu uyardı: Bunu..
  24. Trump çok sert çıktı: Vatana ihanetten..
  25. Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan..
  26. Adıyaman'da traktörle motosiklet..
  27. İhsan Şenocak'tan örnek davranış
  28. Fransa'da Chirac'a cenaze töreni!
  29. 3 yaşında temizlik malzemesi içti, 8..
  30. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından..
“Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
“Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
Firavun, itlerini sokağa saldı
Firavun, itlerini sokağa saldı
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Keşmir’de taş devrine dönüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!