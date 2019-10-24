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AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi düzenlemesine ilişkin, "Meclise yeni kanun teklifi veriyoruz" dedi. Mehmet Muş ayrıca, "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltmek istiyoruz." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:33
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi düzenlemesi ile ilgili olarak, "Meclise yeni kanun teklifi veriyoruz" dedi. Mehmet Muş ayrıca, "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde;

Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkacak.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz

Yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır. Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz. 

Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız. Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek. Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:33
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  2. vergi düzenlemesi

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet14 sa önce
    Vergi artırmak daha fazla vergi kaybı demektir, aynı sigara daki gibi, millet merdiven altı ve kaçak sigara alıyor. Önce millete mükellef olmasını öğretin, piyasada mükellef olmadan iş yapan abartısız milyonlarca adam var ki (sadece bizim sokak ta 4 adet) bunlara bir düzenleme yapın.
  • çaplıçaplı19 sa önce
    asgari ücretliler son üç aylıklarını vergi dilimi yükseldiği için, 200 tl eksik alıyorlar. 1800 aylık insanlara yetermi .

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