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Gündem

AK Parti'den tokat gibi 'fay hattı' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokasyon peşindeki kirli odaklara çarpıcı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:47:00 -
AK Parti'den tokat gibi 'fay hattı' açıklaması

Fitne peşindeki kirli odaklar, milletin sinir uçlarını hedef almayı sürdürüyor.

Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sivil-polis/bekçi provokasyonlarının hepsinde başarısız olan odaklara, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çarpıcı bir cevap geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Bu memlekete dışardan bakanların toplumsal 'fay hattı' zannettiği şeyler, bizim 'kardeşlik köprülerimiz'dir..." ifadelerine yer verdi.

Çelik'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

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Yorumlar

hizipsavar

reisimizi dinleyip evlensen artık.55 yıldır bekarlık yetmedi mi başkan
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