AK Parti'den tokat gibi 'fay hattı' açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokasyon peşindeki kirli odaklara çarpıcı bir cevap verdi.
Fitne peşindeki kirli odaklar, milletin sinir uçlarını hedef almayı sürdürüyor.
Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sivil-polis/bekçi provokasyonlarının hepsinde başarısız olan odaklara, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çarpıcı bir cevap geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından, "Bu memlekete dışardan bakanların toplumsal 'fay hattı' zannettiği şeyler, bizim 'kardeşlik köprülerimiz'dir..." ifadelerine yer verdi.
Çelik'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle: