AK Parti'den The Economist'in skandal 'Erdoğan' kapağına tepki: Hevesi kursağında kalanlar listesine eklenecek!

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala skandal bir kapak yayımladı. Dergi 14 Mayıs seçimlerini yılın en önemli seçimi olarak niteledi.

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanıldı. "Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

The Economist: Erdoğan gitmeli

Dergiyle yetinmeyen The Economist, resmi Twitter hesabının kapağında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.

Derginin 27 milyon takipçili Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verildi.

Hamza Dağ'dan tepki

The Economist'in skandal kapağına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ şu ifadeleri kullandı:

İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış.

14 Mayıs’ta bu memleketin insanları, “Hevesi kursağında kalanlar” listesine The Economist’i de ekleyecek.