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AK Parti'den terör devleti İsrail'e sert tepki!

Terör devleti İsrail'in, Filistin'deki gözlem gücü TIPH'in görevini tek taraflı olarak sonlandırmasına AK Parti'den tepki geldi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:50
AK Parti'den terör devleti İsrail'e sert tepki!

İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Netenyahu hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabasıdır" dedi.

"Dünyayı, daha dikkatli olmaya çağırıyoruz"

Çelik, “İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı.Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü’nün görev süresini uzatmayan İsrail, hukuksuzlukları örtbas etmek istiyor. Görev gücünü kaldırması, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:50
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