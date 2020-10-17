AK Parti'den tepki: Asıl suçlu...
AK Parti, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını vurgulayarak, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını vurgulayarak, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." dedi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."