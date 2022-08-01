AK Parti'den tarım sevkiyatı açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taraflara güven veren diplomasisi çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun." dedi.

"Türkiye bir kere daha merkezi bir yol üstlendi"

"Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz." diyen Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır.

Bu mutabakatın gerçekleştiği gün tüm dünyadan Cumhurbaşkanımıza teşekkür mesajları yayınlandı. Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi bölgemiz ve dünya için sonuç aldı.

Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek…"