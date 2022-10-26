AK Parti'den "sosyal konut projesi" açıklaması: Önemini ortaya koydu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçmişte hak ihlalleriyle anılan Diyarbakır Cezaevinin boşaltılarak kapısına kilit vurulduğunu söyledi. Yılmaz, cezaevinin kültür merkezi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sincan Lale Meydanı'nda "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"ne katıldığını anımsatan Yılmaz, törenin Ankara’da büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, "8 milyona yakın başvuruyla aziz milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, bu projenin ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla, ekonomimiz 2 trilyon liralık bir ivme yakalayacaktır. Mersin'imizde de 250 bin konutluk projenin ilk etabında, il merkezine 2 bin 122, Anamur ilçemize 1000, Aydıncık ilçemize 128, Toroslar ilçemize 650, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerimize de 400'er konut olmak üzere toplam 5 bin 97 konut yapılacaktır." diye konuştu.

Turan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e eleştiri

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışına, davet edilmelerine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmayacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Turan, "Yeni teknolojik gelişmeleri görmek için ABD'ye gidiyor, eyalet eyalet geziyor ama Türkiye yıllar sonra otomobil enstitüsünde kendi markasıyla dünya pazarına çıkıyor, bunu da siyasetin malzemesi yapmamak için açılışa katılmayacaklarını bildiriyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin programında protesto edilmesine de tepki gösteren Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalabalığı yatıştırmak yerine adeta ateşe benzin döktüğünü belirtti. Turan, "Hem Büyükşehir Belediye Başkanını hem de şehir eşkıyalığı yapıp belediye başkanımıza saldıranları kınıyorum." dedi.