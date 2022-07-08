AK Parti’den Shinzo Abe açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından, Japonya'nın eski Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğraması nedeniyle, hayatını kaybetmesinden dolayı açıklama yaptı.
Yeni Akit/Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından, Japonya'nın eski Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğraması nedeniyle, hayatını kaybetmesinden dolayı açıklamada bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.