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Siyaset AK Parti'den Sedef Kabaş'a sert tepki
Siyaset

AK Parti'den Sedef Kabaş'a sert tepki

Canlı yayında Başkan Erdoğan'a alenen hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş'a AK Parti'den çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 14:26:00 -
AK Parti'den Sedef Kabaş'a sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kimilerinin kin ve nefretini artırmış görünüyor. Ancak ne yaparsanız boş. Allah'ın izniyle milletimiz size gerekli olan cevabı mutlaka verecek" ifadelerini kullandı.

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