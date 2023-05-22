AK Parti'den sandıklar için flaş çağrı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “14 Mayıs seçimleri son derece demokratik bir ortamda gerçekleşti. Yüzde 85 gibi rekor bir katılımla gerçekleşen seçimde halkımız bir kez daha AK Parti’ye meclis çoğunluğunu vererek istikrardan yana olduğunu gösterdi. Ancak oy sayımı sırasında muhalefet tarafından yapılan yersiz açıklamalar demokrasimize gölge düşürmeye çalışmıştır. Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir. Bizim için oy kullanan her bir vatandaşımızın oyu değerlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi rehavet bizim en büyük düşmanımızdır. Bu yüzden rehavete kapılmadan sandıklarımıza sahip çıkacağız. Sandık güvenliği için bütün vatandaşlarımıza destek çağrısında bulunuyoruz. Oyların güvenliği için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız https://oyseninankarasenin.com adresi üzerinden sistemimize kayıt yaptırabilirler” dedi.

“Tıpkı Okçular Tepesinde olduğu gibi o gün de davamızın bekçileri olacağız”

Türkiye yüzyılın seçimine doğru hızlı adımlarla ilerliyor. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 85 gibi rekor bir katılımla 21 yıllık AK Parti iktidarına mecliste bir kez daha çoğunluğu vererek istikrardan yana olan vatandaşlar şimdi de Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gidiyor. Seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda geçmesi için bütün hazırlıklarını tamamlayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı da sandık güvenliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Türkiye, geleceği açısından büyük önem arz eden seçim öncesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı bütün hazırlıklarını tamamlarken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “14 Mayıs seçimleri öncesinde sandıkta görevli olan bütün görevlilerimize oy sayımı sırasında hiçbir haksızlık yaşanmaması için eğitimlerimizi tamamladık. Sandığa giden her bir vatandaşımızın oyu bizler için çok kıymetli. Bu yüzden tıpkı okçular tepesinde olduğu gibi o gün de davamızın bekçileri olacağız. Bizim için oy namustur. Vatandaşlarımızdan da bu zorlu süreçte bize destek olmalarını rica ediyorum“ ifadelerini kullandı.

“Bütün vatandaşlarımızdan sandık güvenliği için gönüllü olmalarını rica ediyorum”

14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı esnasında muhalefet tarafından yapılan provokatif söylemlere değinen Özcan, “14 Mayıs seçimleri büyük bir katılımla demokratik bir ortamda yapılmasına rağmen muhalefet tarafından yapılan açıklamalar demokrasimize gölge düşürmeye çalışmıştır. Milli iradeye saygıları olmayanlar, milletin iradesini gölgelemek için elinden geleni yapıyor. Ne yazık ki milletimizin huzurunu ve istikrarını istemiyorlar. AK Parti olarak seçimi açık ara önde bitirmemize rağmen vatandaşlarımızın aklını karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Seçimden sonra depremzedelerimize yaptıkları çirkin saldırılar hala gündemde. O yüzden önümüzdeki seçimde bu tür provokasyonlara yer vermemek için sandık güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla seçim günü bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını rica ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz”

14 Mayıs seçimlerinde 2 buçuk milyon oy farkla meclis çoğunluğunu AK Parti’nin aldığını hatırlatan Özcan, “28 Mayıs seçimlerinde de inşallah tek bir fire vermeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar halkımızın teveccühü ile Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızın 28 Mayıs’ta sandıklarda oy kullanmasını sağlarken oylarının güvenliği için de var gücümüzle çalışacağız. Seçimi huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz. Sandık güvenliği için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız bizlere https://oyseninankarasenin.com adresi üzerinden başvuru yapabilir.” diye konuştu.

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