AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ittifak söylentileri ve Asiltürk ziyaretine ilişkin, "Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal" ifadelerini kullandı.

NTV'de canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şunları söyledi;

Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal. Cumhurbaşkanımızın daha önce kullandığı bir Türkiye İttifakı ifadesi vardı. Siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur. Demokrasinin güzel tarafı şudur; Meşruiyet zemininde her şey konuşulur.