AK Parti’den PKK’yı memnun CHP’ye tepki
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri gündeme geldiği ilk gün millet ittifakının ortağı HDP “hayır” oyu vereceklerini duyururken, CHP’nin de tezkereye “hayır” demesi terör örgütü PKK’yı memnun etti. Ak Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan ise tepkisini; "Kaset kumpasıyla göreve gelen Bay Kemal'in CHP'yi getirdiği son nokta" diyerek dile getirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri gündeme geldiği ilk gün millet ittifakının ortağı HDP “hayır” oyu vereceklerini duyururken, CHP’nin de tezkereye “hayır” demesi terör örgütü PKK’yı memnun etti.
"PKK memnuniyetini açıkladı"
Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" demesine ilişkin memnuniyetini ifade etti: “CHP baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Böyle düşünüyorsa doğrudur” ifadelerini kullandı.
“Kaset kumpasıyla göreve gelen bay Kemal.."
Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, “FETÖ’nün kaset kumpası ile göreve gelen Bay Kemal’in, Atatürk’ün kurduğu CHP’yi getirdiği son nokta. Yazık çok yazık” diyerek paylaşımda bulundu.