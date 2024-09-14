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Siyaset AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: ‘Ne oldum delisi’
Siyaset

AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: ‘Ne oldum delisi’

Yeniakit Publisher
2024-09-14 22:41:00 -
AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: ‘Ne oldum delisi’

AK Partili Hamza Dağ, Batı Şeria’da işgalci İsrail tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde siyasi tartışma çıkaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde acılı babanın yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "Ben niye konuşmadım" tartışmasına girdi. Başkan Numan Kurtulmuş, "Burası yeri değil" diyerek ikaz etmesine rağmen CHP'li Özel, konuşmaya devam etti.

“ŞEHİDE SAYGISI YOK!”

CHP lideri Özgür Özel'in cenazedeki siyasi tavrına AK Parti'den sert tepki geldi.

Geçmiş dönemde şehit cenazesinde güldüğü görüntüleri hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde bir kez daha gördük.

Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile ‘ben niye konuşmadım’ kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir.

Sn. Özgür Özel belli ki ‘ne oldum delisi’ edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir.

Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."

 

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Yorumlar

Zafer

Burada chp haklı, akp haksızdır. orasi cenaze yeri ve ikinci partinin lideri konuşma yapmak istemiştir ve haklıdır. akpnin yaptığı saçmalıktır.

Mehmet Tanrıverdi

CHP İsrail’in yanında yer alan pir parti,bu partinin genel başkanı İsrail’in şehit ettiği cenazede ne işi var. Birde utanmadan konuşmak karıştırmak propaganda yapmak istiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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