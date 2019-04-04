AK Parti'den 'Oylar yeniden sayılsın' başvurusu AK Parti, yerel seçimlerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.

AK Parti İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu.

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