AK Parti'den Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

Asiltürk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asiltürk'ün cenaze programı henüz netleşmedi.

Karamollaoğlu'ndan mesaj

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberini doğruladı ve başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.