AK Parti'den o anket şirketine tokat gibi cevap!

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ORC Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Pösteki, Nenşin Mengü'ye konuştu.

Pösteki, Mengü'nün, "Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?" sorusuna "AK Parti kulislerinde Hulusi Akar’ın ismi ön plana çıkıyor." cevabını verdi.

Nevşin Mengü, Pösteki'nin sözlerine ilişkin şöyle konuştu:



"Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor. Askeri vesayeti bitirme sözüyle iktidara gelen AKP’nin Erdoğan olmayacaksa Akar olsun noktasına gelmesi de (eğer gerçekten öyleyse) hayli düşündürücü, ya da hatta eğitici diyelim."

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından ORC Başkanı Pösteki'nin sözlerine, şu ifadelerle tepki gösterildi:

Kamuoyunun dikkatine:

AK Parti olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir.