AK Parti'den Mustafa Destici'ye cevap!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bu haliyle kalırsa oy vermem" açıklamasına AK Parti'den cevap geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu mümkün değil" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren siyasi partiler ve seçim kanununda yapılacak değişiklik teklifiyle ilgili, "Bu haliyle kalırsa oy vermem" demişti.

Destici'nin açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan cevap geldi. Sözcü gazetesinden AK Parti düşmanı ve Cumhur İttifakını bozmak için geceli gündüzlü çalışan Deniz Zeyrek'e konuşan Yazıcı, "Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, yüzde 3 olmasını hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil" dedi.