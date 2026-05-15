Gündem Ak Parti’den muhalefete 'maske' ve 'hançer' göndermesi: "Ülke soyarken Atatürk maskesi takarlardı"
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Ak Parti grup sözcüsü Murat Türkyılmaz belediyelerdeki rüşvet iddiaları, istifalar ve geçmişteki ittifak ortaklarının açıklamaları üzerinden muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunuldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın belediyelerdeki duruma ilişkin eleştirel sözleri ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sırtımdaki hançerler" çıkışının hatırlatıldığı açıklamada, muhalefet blokundaki iç hesaplaşmalara ve usulsüzlük iddialarına dikkat çekildi.

Konuşmada, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan’ın belediyelere yönelik eleştirilerine atıfta bulunularak, usulsüzlük iddialarının ideolojik söylemlerle örtülmeye çalışıldığı savunuldu.

"Rüşvet itiraflarına Atatürk maskesiyle cevap veriyorlar"

Arıkan’ın, "Belediyelere ne oluyor diye soruyoruz, 'Türkiye laiktir laik kalacak' diyorlar. Rüşvet itiraflarını soruyoruz, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyorlar" şeklindeki sözlerini hatırlatan Murat Türkyılmaz bu duruma Uğur Mumcu’nun tarihi bir sözüyle karşılık verdi:

"Ben Sayın Mahmut Arıkan'a alakanın ne olduğunu söyleyeyim. Hem de rahmetli Uğur Mumcu'nun cümleleriyle: 'Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılırdı.'"

"Kemal Bey'in ahı tuttu, Brütüs kim gayet iyi biliyorsunuz"

Muhalefet partilerindeki iç çekişmelere ve istifalara da değinilen açıklamada, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine dair yaptığı "Sırtımda hançerlerle girdim" açıklaması hatırlatıldı. Salondakilere "O Brütüs karakteri kimdi, siz gayet iyi biliyorsunuz" diye seslenilen konuşmada, şu ifadelere yer verildi:

"Kemal Bey'in ahı tutmuş olacak ki bugün yol arkadaşlarınız hançer gibi itiraflarıyla sizi sınamaktalar. Demek ki mesele yalnızca bizim söylediklerimiz değilmiş. Mesele yol arkadaşlarınızın, masa ortaklarınızın, artık illallah edip partinizden zehir zemberek açıklamalarla istifa eden belediye başkanlarınızın da işaret etmek zorunda kaldığı işte o muhteriz siyasi karakterin yapıp ettikleriymiş."

Konuşmacı, önümüzdeki ay yapılacak toplantılarda da bu konuları ve eleştirileri istikrarlı bir şekilde dile getirmeye devam edeceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Yorumlar

Blondepate

Bu Maocu ve Moskovsacılar Atatürk'ü ne bilir. Onu kullanıyorlar.....
