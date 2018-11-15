AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde Ege adaları da gündeme geldi. Özellikle CHP'li milletvekilleri Yunanistan'ın bazı adaları işgale kalktığını ifade ederek, Dışişleri Bakanı'na "Ege'deki adalarla ilgili Yunanistan'ın yapmış olduğu ihlallerle silahlandırmaya karşı niçin tavır koymuyorsunuz, niçin sessiz kalıyorsunuz. Lozan'daki kazanımlarımızı kaybetmeye seyirci mi kalacaksınız?" diye sordu.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vekillerin eleştiri ve sorularını yanıtlarken Ege adaları konusunu da değerlendirdi.

Bu konuda partilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, önceki gün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de telefonda bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Akşener'e "Arkadaşlarımız var, değerli büyükelçilerimiz var. Size bilgi de sunarlar ve de biz sizi bilgilendirelim" dediğini anlattı.

'Kardak krizine kadar ne olduysa oldu'

"1996 Kardak krizine kadar ne olduysa oldu. Ondan sonrasında hiçbir iktidarın bu konularda sorumluluğu yok. Adaların hiçbirisinde fiili ve hukuki değişiklik yok" diyen Çavuşoğlu, bu konunun siyasi malzeme yapılmayacak kadar hassas olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizden önce istikşafi görüşmeler başladı rahmetli Ecevit'in iktidarında. Neden başladı? Bu sorunları, kıta sahanlığı dâhil, kara suları dâhil, FIR hattı dâhil, Yunanistan'la nasıl çözeceğiz diye. Yunanistan'la nasıl çözeceğiz? Diplomasiyle mi çözeceğiz? Tüm bunları bir paket hâlinde… Bu konuları, anlaşamadığımız konuları mahkemeye mi götüreceğiz? Bizim için başka bir seçenek daha var, eğer yüce Meclisimiz ve devletimiz o seçeneği de değerlendirirse… O tek taraflı bir seçenek, o başka bir şey ama bunu biz şimdi askerlerle de görüşüyoruz Millî Güvenlik Kuruluna da bir rapor hâlinde getireceğiz. Bu hassas bir konu arkadaşlar; bu, millî güvenlik meselesi. Yani lütfen ‘AK Parti'nin döneminde oldu.' gibi gerçek olmayan bilgilerle bu konuyu bu şekilde gündeme getirmeyelim."

'AB stratejik bir hedef, sorunlar siyasi'

Komisyondaki görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri de gündeme geldi. Çavuşoğlu, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlarken AB'nin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, karşı karşıya kalınan sorunların, engellerin siyasi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Şimdi, bizi en çok neden eleştiriyorlar? İşte, hukukun üstünlüğü, oydu, buydu vesaire bunlardan değil mi? Haklı ya da haksız. Şimdi, biz AB'ye ‘23'üncü ve 24'üncü fasıllar en zor fasıllardır ve tüm bu konuları içeriyor, hadi açalım' diyoruz ve ‘Açılış kriterlerini karşılayamazsak açmayın.' diyoruz. Neden Avrupa Birliği bunu açmıyor bizimle? Bu teknik bir şey mi, siyasi bir şe y mi? " diye konuştu.

Çavuşoğlu'ndan Kati Piri'ye: Niye görüşeyim ben böyle bir kişiyle

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'yi de eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ayrıca bakın, ‘Kati Piri, Kati Piri' diyorsunuz, ben Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde raportörlük yaptım, zor raporları da yazdım. Dolayısıyla, raportörün, rapor yazdığı ülke ya da kurumlara gidip bilgi toplaması çok önemlidir ve ben Dışişleri Bakanı olduğum zaman Kati Piri Türkiye'ye geldi, iki saat ayırdım kendisine. Normalde yarım saat ayırırız biz, randevularımızı öyle ayarlarız. İki saat. Niye? Raportöre önem verdiğimiz için. Daha sonra Kati Piri, raporunda benim söylediklerimden bir kelime bile almadı, bir kelime. Ya, diyebilir ki ‘Dışişleri Bakanı da böyle iddia etti.' İkna olmayabilir. Bir kelime, cümle demiyorum. Daha sonra Kati Piri Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmor Brok'la geldi ve ben onunla görüşmek istemedim. O devreye girdi, geldi, daha kapıdan girer girmez ‘Sayın Bakan, ben çok özür diliyorum, hata yaptım ve sizin söylediklerinizin hiçbirisine yer vermedim' dedi fakat ondan sonra da hiçbir raporunda yer vermedi. Şimdi, niye görüşeyim ben böyle bir kişiyle? Ve tamamen Türkiye düşmanı, gidiyor, PKK'lılarla beraber, odur, budur, yaptığı rapor belli."