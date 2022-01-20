AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarına gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz.

Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

Sn Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır."

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Neymiş, en büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Bu memlekette bir hesap kesilecekse onu Türk yargısı kesecektir. Makamının ciddiyetinin farkına var. AK Parti Genel Başkanlığı fikrinden kurulamadın gittin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz, kendine gel. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Eğer İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha... Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin ama böyle hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun."