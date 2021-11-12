  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

MHP'den 'bedelli askerlik ücreti' çıkışı: Kişinin gelir durumuna göre belirlensin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tarihi ayar!

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

ATAK 2 projesinde heyecanlandıran gelişme! Erken uçacak

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Siyaset AK Parti'den Meral Akşener'e açık mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsın!
Siyaset

AK Parti'den Meral Akşener'e açık mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsın!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Siyasette Temiz Dil Çağrısı" başlıklı açık mektup yazarak şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'la ilgili eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:09:00 -
AK Parti'den Meral Akşener'e açık mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsın!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektupta, "Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız." ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı "Siyasette Temiz Dil Çağrısı" başlıklı mektupta, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi.

Milletin oyları ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin, bir şehidin kız kardeşine küfretmesini bir kadın olarak içine sindiremediğini belirten Keşir, şöyle devam etti:

"Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür. Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız. Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' için kıymetli olacaktır."

"Gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz"

Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin, kadınların içini soğutmadığına işaret eden Keşir, şunları kaydetti:

"Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekillinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için aziz Türk milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tanrıkulu'nun kul köle olduğu o alçak yakalandı
Gündem

Tanrıkulu'nun kul köle olduğu o alçak yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden uyuşturucu sat..
Prof. Başer'den itiraf gibi 'koronavirüs' mesajı!
Sağlık

Prof. Başer'den itiraf gibi 'koronavirüs' mesajı!

Geçtiğimiz Haziran ayında, "Aşı olmayanlara yaptırım uygulansın." sözleri ile tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Bengi Başer, adeta "itiraf" ..
İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş
Gündem

İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İyi Parti'nin çukur vekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay