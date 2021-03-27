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Gündem AK Parti'den Macron'a tepki: Türkiye'yi ve Diyanet'i hedef alması kabul edilemez
Gündem

AK Parti'den Macron'a tepki: Türkiye'yi ve Diyanet'i hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:06:00 - 2021-03-27 17:12:12
AK Parti'den Macron'a tepki: Türkiye'yi ve Diyanet'i hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.

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