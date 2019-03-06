AK Parti'den kritik dolar açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Doğru ekonomi politikalarıyla dolar 5 liranın altına inecektir" dedi.06 Mart 2019 Çarşamba 22:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamarda bulundu.
"Dolar 5 liranın altına inecektir"
Ünal, Türkiye'nin sorun çözme kapasitesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye 2002'den bu yana sorunlarını çözüyor. Türkiye ekonomisine karşı bir kur saldırısı oldu. Bunu bir sorun olarak görmeyin. Birilerinin dolar 7 lira olacak şeklindeki kara propagandasına inanmayın. Türkiye'ye güvenin. Türkiye'nin geleceğine güvenin ve karamsar olmayın. Bundan sonra doğru ekonomi politikalarıyla dolar 5 liranın altına inecektir" dedi.
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