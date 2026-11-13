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Gündem AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor
Gündem

AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor

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AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor

CHP’den kopanların oluşturduğu Yeni Parti 14-15 Kasım tarihlerinde 1. Olağan kongresi’ni gerçekleştirecek. Söz konusu kongreye AK Parti katılmama yönünde karar aldı. Kararın gerekçesi olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler gösterildi.

CHP’de yaşanan mutlak butlan krizi ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa geri dönmesi üzerine partiden kaçanların kurduğu Yeni Parti'nin 1. Olağan Kongresi, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede genel başkanlık ve parti yönetim organlarına ilişkin seçimlerin yapılması bekleniyor.

AK PARTİ KONGREYE KATILMAYACAK

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Yeni Parti'nin 1. Olağan Kongresi'ne katılmayacak. Siyasi partiler arasında diyalog ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekilirken, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik kullanılan ifadelerin bu zemine zarar verdiği değerlendirmesi yapıldı.

AK Parti'nin kongreye katılmama kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partiye yönelik hakaret içerdiği belirtilen söylemlerin etkili olduğu ifade edildi.

Karara ilişkin değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik ifadelerin siyasette diyalog ve nezaket zeminini ciddi biçimde ortadan kaldırdığı vurgulandı.

YENİ PARTİ KONGRESİ HAFTA SONU YAPILACAK

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kongresi, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede genel başkanlık ve parti yönetim organlarına ilişkin seçimlerin yapılması bekleniyor.

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Yorumlar

Bahtsız bedevi

Abi tehlikeli yer oraya gidilmez ak parti hakli orası siyasetin yağmur ormani

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

Balıkları ürkütmeyin :)
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