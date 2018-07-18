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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

AK Parti SözcüsüMahir Ünal İstanbul’da açıklamalarda bulundu. Ünal CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

İşte Mahir Ünal’ın açıklamasından satır başları:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli savunma bakanımız ve MİT başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır.

''KILIÇDAROĞLU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALMIŞTIR''

Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız.

Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır; artık siyasetin konusu değildir.

Yakında öyle inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
  1. İstanbul
  2. Mahir Ünal
  3. AK Parti
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP

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  • Emirhan emirEmirhan emir36 dk önce
    PEKII BASKANLIK SOZCUSU OLACAK BIR SAHSIYET SANKI DAHA IYI DAHA TERBIYELI BIR DILMI KULLANIYOR SANKI AYNI KATAGORI
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