AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret cevabı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerde 2 bin 200 liralık asgari ücret uygulayacağına ilişkin vaadini değerlendirdi. Kılıç, kamu işçilerinin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından çok daha yüksek maaş aldıklarını açıkladı.11 Aralık 2018 Salı 18:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak 2019 itibariyle CHP'li belediyelerde 2 bin 200 liralık asgari ücret uygulayacağına ilişkin taahhüdünü değerlendirdi.
AK Parti Sözcüsü Kılıç, "Onun vaat ettiklerini AK Parti kendi belediyelerinde hayata geçirmiştir." açıklamasında bulundu.
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