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AK Parti'den kaçakçılık ile ilgili yeni yasa teklifi!

AK Parti, akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere karşı önlem almak amacıyla ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırladı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:07
AK Parti'den kaçakçılık ile ilgili yeni yasa teklifi!

Akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi akşam saatlerinde TBMM Başkanlığına sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:07
  1. AK Parti
  2. Mehmet Muş

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