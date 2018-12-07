AK Parti'den kaçakçılık ile ilgili yeni yasa teklifi!

Akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi akşam saatlerinde TBMM Başkanlığına sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.