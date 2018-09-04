0553 313 94 23

AK Parti'den ittifak açıklaması!

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.

04 Eylül 2018 Salı 11:34
AK Parti'den ittifak açıklaması!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:34
  1. AK Parti
  2. Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımları ne zaman? Başvurular ne zaman?
    1. Adalet Bakanlığı 15 bin personel..
    2. 10 milyarlık krediye ilk gün yoğun ilgi
    3. Egeli ihracatçılardan 4 koldan tanıtım..
    4. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    5. Bakan açıkladı:15 bin personel alacağız
    6. Erdoğan: Doları aramızdan çıkaralım
    7. Diriliş Ertuğrul o ülkede fırtınalar..
    8. Akfen’e turizm dopingi
    9. Asansör boşluğuna düşen inşaat işçi..
    10. Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5298..
    11. Bu rezaletin vebali büyük
    12. Ünlü markalardan Türkiye’ye ‘güven’..
    13. Marmaray'da sefer sayısı arttı
    14. Bakan belediye başkanını uyardı!..
    15. Rusya İdlib'i vurdu
    16. Antalya'da kuduz karantinası! 7..
    17. Katar’la imzalar bugün atılıyor
    18. Kurtuluş üretim odaklı ekonomide
    19. AK Parti'den ittifak açıklaması!
    20. İran'dan stokçulara dev operasyon!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz