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AK Parti'den ittifak açıklaması!
AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.
04 Eylül 2018 Salı 11:34
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:34
AK Parti
Mehmet Özhaseki
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