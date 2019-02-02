AK Parti'den İsrail'in kararına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır."02 Şubat 2019 Cumartesi 13:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır." dedi.
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