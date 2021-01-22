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Siyaset AK Parti’den İnsan Hakları Eylem Plânı
Siyaset

AK Parti’den İnsan Hakları Eylem Plânı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:25:00 -
AK Parti’den İnsan Hakları Eylem Plânı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. M. Emin Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 2021’i “şahlanış yılı” olarak değerlendirdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

Şampiyonlar liginde Türkiye

“Milletin refahını artırmak, istihdamı geliştirmek, özgürlükleri genişletmek, hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde güvenliği de gözetmek suretiyle ‘güçlü ve büyük Türkiye’ idealini her alanda gerçekleştirmek, ‘şampiyonlar liginde’ Türkiye Cumhuriyeti devletinin yerini alması için üstün bir gayret gösteriliyor.” Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde Mecliste 3 paketin yasalaştığını hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

Erken seçim falan yok

“Hayvan hakları ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız. Güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem olarak tanımladığınız sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Önerdiğiniz sisteminizde başbakan partili olacak mı? Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi? Bununla ilgili net bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek zorundasınız. Erken seçim filan yok. Millet, milletvekillerimize de cumhurbaşkanına da yasama organına da yürütme organına da doğrudan iradesiyle 5 yıl yetki vermiş. Her şey zamanında yapılacak. Herkes yeni sisteme alışsın, millet iradesini kabullensin.”

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